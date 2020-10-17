Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Nasiptir, nasip...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 17, 2020
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.#MilliEnerjiGüçlüGelecek#MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/BjIAhVI2dj
Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Nasiptir, nasip...
Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.
Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.
#MilliEnerjiGüçlüGelecek
#MilliEnerjideYeniMüjde" " ifadelerine yer verdi.