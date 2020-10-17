Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.10.2020 17:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2020 17:24
    ABONE OL

    Son dakika: 'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

    Son dakika haberine göre, , Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni rezerviyle ilgili hesabından açıklamalarda bulundu.

    , Başkan Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinde açıkladığı yeni rezerviyle ilgili hesabından açıklamalarda bulundu.




    Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Nasiptir, nasip...

    Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı.

    Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek.
    #MilliEnerjiGüçlüGelecek
    #MilliEnerjideYeniMüjde" "     ifadelerine yer verdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni rezerv açıklaması: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek