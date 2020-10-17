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    • 17.10.2020 Gazete
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    Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bölgede ’siz çözüm olmaz"

    Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Başkan ile bir araya geldi. Zelenskiy, şu mesajı gönderdi: "Bölgede ’siz çözüm olmaz"


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. İki liderin Vahdettin Köşkü'nde yaptığı zirve basına kapalı gerçekleşti. ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi.

    Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfine değinen Zelenskiy, şöyle devam etti: "Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir." Bölgede Türkiye olmadan çözüm olmayacağını da sözlerine ekledi.


    KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ
    Başkan Erdoğan ile Zelenskiy, görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. "Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diyen Erdoğan, "Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, telefonda görüştüğü Başbakanı Trudeau'ya "Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya alması müttefiklik ruhuna aykırı" dedi.



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