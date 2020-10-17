Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. İki liderin Vahdettin Köşkü'nde yaptığı zirve basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın altını çizdi.
Türkiye'nin Karadeniz'de büyük doğal gaz keşfine değinen Zelenskiy, şöyle devam etti: "Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir." Bölgede Türkiye olmadan çözüm olmayacağını da sözlerine ekledi.
KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy, görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu. "Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" diyen Erdoğan, "Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, telefonda görüştüğü Kanada Başbakanı Trudeau'ya "Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya alması müttefiklik ruhuna aykırı" dedi.