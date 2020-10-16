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    • 16.10.2020 22:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü

    Son dakika haberi... Başkan , Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, 'ın saldırılarından dolayı tırmanan -Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin 'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

    DHA
    Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

    Son dakika haberi... Başkan , Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile arasındaki görüşmede, -Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

    "MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI"
    Başkan Erdoğan, görüşmede, 'ın saldırılarından dolayı tırmanan -Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanada'nın bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

    KARABAĞ AZERBAYCAN'IN TOPRAĞIDIR
    Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının 'ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan'ın işgali altında bulunması olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın karşı-harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefon görüşmesini, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yemek programı sırasında gerçekleştirdi. Görüşmenin bir bölümüne katılan Zelenskiy de Trudeau ile kısa bir konuşma yaptı.

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