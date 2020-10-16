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    • 16.10.2020 18:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı ’den önemli açıklamalar

    Son dakika haberi… Başkan , Devlet Başkanı ile görüştü. Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. İkilinin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor.

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    Başkan , Devlet Başkanı ile görüştü. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

    İkilinin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
    Sayın Zelenskiyi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. İlişkileriniz karşılıklı olarak derinleşiyor.

    Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Salgınla mücadelede Ukrayna halkının yanındayız.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den önemli açıklamalar