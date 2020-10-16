Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivilleri hedef alan alçak saldırıları sürüyor. Ermeni ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

Sivillerin hedef alındığı saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sert tepki gösterdi.

Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"HAYDUT DEVLET OLARAK SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. #Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020

"ERMENİSTAN MAHKUM EDİLMELİDİR"

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.

Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'lı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile "tek millet iki devlet" olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız.