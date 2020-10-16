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    • 17.10.2020 01:11
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    Son dakika: 'ten 'ın 'de sivilleri hedef aldığı alçak saldırıya sert tepki

    'ın Azerbaycan'a yönelik sivilleri hedef alan alçak saldırıları sürüyor. Ermeni ordusu Azerbaycan'ın ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Sivillerin hedef alındığı saldırıya sert tepki gösterdi. Çelik, "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." dedi.

    Çelik'ten Ermenistan'ın alçak saldırısına tepki!

    'ın Azerbaycan'a yönelik sivilleri hedef alan alçak saldırıları sürüyor. Ermeni ordusu Azerbaycan'ın ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi.

    Sivillerin hedef alındığı saldırıya sert tepki gösterdi.

    Çelik Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

    "HAYDUT DEVLET OLARAK SİVİLLERİ ÖLDÜRÜYOR"
    Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

    "ERMENİSTAN MAHKUM EDİLMELİDİR"
    Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.

    Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan'lı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile "tek millet iki devlet" olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ermenistan'ın Gence'de sivilleri hedef aldığı alçak saldırıya sert tepki