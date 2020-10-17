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    • 17.10.2020 15:34
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    Son dakika: 'dan 'a sert tepki: El kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır...

    Son dakika haberine göre, Baykar Savunma Teknik Müdürü , 'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bayraktar, "Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." dedi.

    Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki

    Baykar Savunma Teknik Müdürü , 'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.





    Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.



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    Haberler Güncel Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan Ermenistan'a sert tepki: El kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır...