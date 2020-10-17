Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.







Savaşın bile bir ahlakı vardır!



Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe...



Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır...#Gence#Mingeçevir#ArmenianKillsChildren#ArmenianTerrorism#SeninleyizAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿