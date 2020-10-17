Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ermenistan'ın Gence'ye yaptığı alçak saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Savaşın bile bir ahlakı vardır!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 17, 2020
Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe...
Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır...#Gence#Mingeçevir#ArmenianKillsChildren#ArmenianTerrorism#SeninleyizAzerbaycan 🇹🇷🇦🇿
Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Savaşın bile bir ahlakı vardır! Tank tanka, uçak uçağa, asker askere, tüfek tüfeğe... Korunmasız masum sivillere, çoluğa çocuğa, el kadar bebeğe dokunan; zalimdir, korkaktır, canavardır..." ifadelerine yer verdi.