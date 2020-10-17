Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Merakla ve heyecanla beklenen Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerlerinin hangi tarihte belli olacağı da açıklandı. Gündemde sıkça araştırma yapan binlerce erkek vatandaş Kasım ayı celp tarihini ne zaman öğrenecek, nerede askerlik yapacağını nasıl görecek? İşte tüm bilgiler…