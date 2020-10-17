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    • 17.10.2020 15:32
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    Gündemde arama motorları üzerinden sıkça ? Sorusunun yanıtı sıkça araştırılıyor. Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde yer almak isteyen, eli silah tutan milyonlarca genç ? sorgulamasını arama motorları üzerinden yapmaya başladı. Peki Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) konuyla ilgili herhangi bir açıklama geldi mi? hangi tarihte vatandaşlara duyurulacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Kasım celbi duyurusu yayımlandı. Merakla ve heyecanla beklenen Kasım celbi 2000/4 tertip askerlik yerlerinin hangi tarihte belli olacağı da açıklandı. Gündemde sıkça araştırma yapan binlerce erkek vatandaş Kasım ayı celp tarihini ne zaman öğrenecek, nerede askerlik yapacağını nasıl görecek? İşte tüm bilgiler…

    KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.

    Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

    EKİM - KASIM - ARALIK CELP VE SEVK TARİHLERİ

    Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

    Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

    2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

    Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

    Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020
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