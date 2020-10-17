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    • 17.10.2020 19:10
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    Son dakika: sayılarını duyurdu |

    Son dakika haberine göre  , yeni tip (Kovid-19) ve vefat sayılarını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ekim yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1428 oldu, son 24 saatte 1401 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 302 bin 499'a yükseldi.

    "EN ÖNEMLİ SİLAHIMIZ..."

    Resmi Twitter hesabından son durumu paylaşan Bakan Koca, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız." dedi.

    16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17 Ekim koronavirüs sayılarını duyurdu | Koronavirüste son durum