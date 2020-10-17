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    • 17.10.2020 18:31
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    açıkladı: bölgesinde 6 /’li terörist etkisiz hale getirildi

    , bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 /’li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
    'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o paylaşım;



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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi