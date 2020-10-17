Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o paylaşım;
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı o paylaşım;
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/SHPTMxg8ZC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2020