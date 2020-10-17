EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleştirdiği EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? Binlerce kişi tarafından arama motorları üzerinden araştırılan EKPSS sınavı ertelenmişti ve yeni tarih belli oldu. 2020 EKPSS başvurularının alınacağı tarih de ÖSYM tarafından açıklandı. Peki EKPSS ye girecek engelli memur adayları için aranan mezuniyet şartları nedir? Kamuda personel olmak isteyen vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler…
EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak.
ÖSYM açıklaması şu şekilde;
"Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir."
EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
EKPSS başvuru tarihleri ise 06-07 Ekim tarihleri arasında yapılacaktır.
EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?
EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:
1.Ortaöğretim,
2.Önlisans,
3.Lisans,
düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.
EKPSS NEDİR?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.