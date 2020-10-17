EKPSS sınavı ne zaman? 2020 EKPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?

ÖSYM ile Türkiye'nin 81 il oturumunda gerçekleştirdiği EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? Binlerce kişi tarafından arama motorları üzerinden araştırılan EKPSS sınavı ertelenmişti ve yeni tarih belli oldu. 2020 EKPSS başvurularının alınacağı tarih de ÖSYM tarafından açıklandı. Peki EKPSS ye girecek engelli memur adayları için aranan mezuniyet şartları nedir? Kamuda personel olmak isteyen vatandaşların araştırdığı tüm bilgiler…