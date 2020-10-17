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    • 17.10.2020 10:09
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    Son dakika: merkezli 7 ilde / operasyonu! 24 zanlıdan 12'si tutuklandı

    Son dakika haberine göre merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 12'si tutuklandı. Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, FETÖ/PDY'nin bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri öne sürüldü.

    AA
    7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Tutuklamalar var

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, / ile bağlantısı bulunanlara yönelik çalışma başlattı.

    Yaklaşık 9 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, merkezli Balıkesir, Gaziantep, İstanbul, , Burdur ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 12'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Şüphelilerin örgütün hiyerarşik yapılanmasını devam ettirmeye çalıştığı, FETÖ/PDY'nin bozulan moral ve motivasyonu yüksek tutmak için toplantı yapmayı sürdürdükleri öne sürüldü.

    Araması bulunan ve cezası kesinleşen örgüt üyelerine hücre evleri ayarladıkları, internetten sohbet uygulamalarına devam ettikleri öne sürülen şüphelilerin, ekonomik açıdan zor durumdaki diğer üyelere yardım yaptığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu! 24 zanlıdan 12'si tutuklandı