Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizlerdeki Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nın genişletildiğini duyurdu.
Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.
Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun.✋#MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 17, 2020
Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/EkDqxZaY1c
Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.