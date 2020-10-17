Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun

Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun.✋#MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik.



Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/EkDqxZaY1c — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 17, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizlerdeki Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nın genişletildiğini duyurdu.Karaismailoğlu yaptığı açıklamada,ifadelerine yer verdi.