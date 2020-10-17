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    • 17.10.2020 10:07
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    Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, 'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.

    Bakan Karaismailoğlu duyurdu
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizlerdeki Ulusal Arama ve Kurtarma Planı'nın genişletildiğini duyurdu.







    Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.






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    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun