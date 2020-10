On numara çekiliş sonuçları! Milli Piyango 16 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonucu belli oldu!

Şans oyunu tutkunlarının her hafta heyecanla beklediği On numara çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta merakla sorgulanan On numara çekiliş sonuçlarına dün akşam bakamayanlar bugün de sabah saatlerinden itibaren arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Milli Piyango 16 Ekim 2020 On Numara çekiliş sonucunu haberimizde derledik. Hangi şanslı numaların kazandığını görebilirsiniz.