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    • 17.10.2020 09:20
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    Okul servisleri lerinde kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı

    Son dakika haberi... 'da gerçekleştirilen lerinde 2 bin 132 araç kontrol edilirken, 196 okul servisi sürücüsüne toplamda 87 bin 450 lira ceza kesildi.

    Kurallara uymayan ceza yağdı! Yer: İstanbul
    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi. İl genelinde denetlenen 2 bin 132 nden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi.

    Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi. Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.

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    Haberler Güncel Okul servisleri denetimlerinde kurallara uymayan servisçilere ceza yağdı