İçişleri Bakanlığı tarafından dün açıklanan ve 81 ile gönderilen son dakika genelgesi ve koronavirüs denetlemeleri bugün resmen uygulamaya başlandı. Büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerimizde hareketliliğin yaşandığı koronavirüs genelge denetleme uygulaması kapsamında açıklanan önceki ve yeni kurallar kapsamında tedbirleri ihlal edenlere ceza uygulaması yapılıyor. Tüm illerde Valiler, kaymakamlar, sağlık müdürleri dahil olmak üzere binlerce personel sokaklarda, çarşı ve duraklarda denetleme görevini icra ederken çarpıcı görüntüler de ajanslara düşüyor.