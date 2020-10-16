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    • 16.10.2020 08:30
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    'da okul servislerine sıkı denetim

    'da sabah saatlerinde emniyet güçleri okul taşıtları ve servis araçlarını denetledi. Sürücü belgelerini kontrol eden ekipler, araç içi sosyal mesafe kuralları konusunda da uyarılarda bulundu.

    AA
    İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim

    'da kent genelinde okul taşıtları ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

    Sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

    Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

    Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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    Haberler Güncel İstanbul'da okul servislerine sıkı denetim