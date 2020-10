"GÜNDEM OLSUN DİYE"

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise her mikro ölçekli deprem sonrası sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalara tepki göstererek şunları söyledi: "Marmara Denizi ve çevresinde her yıl yüzlerce deprem aktivitesi meydana geliyor. Her küçük sarsıntıdan sonra aynı şeylerin tekrar edilmesinden bilim insanı olarak rahatsız oluyorum. Sosyal medya üzerinden her küçük depreme sürekli 'Eyvah büyük deprem mi geliyor' şeklinde yorum yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Bilimsel araştırmalara yatırım yapılıp, Marmara özelinde çalışacak bir yapı oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaltırak, "Mevcut sistem yeterli değil. 17 Ağustos'tan sonraki 21 yılı iyi değerlendiremedik. Bazı insanlar gündemde kalabilmek için her deprem aktivitesinden sonra paniğe neden olan açıklamalar yapıyor. Sonra taraftarları 'O hoca bu işe yıllarını vermiş, elbette bilecek' diyor. Bu çevre dar bir çevre ve herkes herkesi biliyor. Maalesef sosyal medya izleyicileri bu işi takım tutmaya dönüştürmüş. Bir lafı alıp yayıyor."