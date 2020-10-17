"YUVARLAK, SINANAMAYAN FİKİR BEYANLARI"

Prof. Dr. Cenk Yaltırak, son deprem aktivitesi üzerinden yapılan yorumlara yönelik şu bilgileri paylaştı: "Eğer söylediğinde bilimsel bir şey var ise yazdığından anlaşılır. Ancak bu yok. Sadece yuvarlak, sınanamayan fikir beyanları. Bunun için de kağıtta çizili bir çizgi değil, üç boyutlu bir harita gerekir. Konuşanların elinde var ise göstersinler. AFAD üzerinden veri indirip, depremlerin yerine dahi bakamayanlar nasıl konuşuyor anlamak mümkün değil. Medya üzerinden sürekli yorum yapanların, biraz da oluşan aktiviteler ve fay haritaları ile bilimsel yayın yapmalarını bekliyoruz. İki doktora öğrencimle birlikte 22 bin kilometre veri ile Marmara'yı üç boyutlu haritaladık. Fayların derindeki geometrisini hız modelleriyle normalize ettik. Bunları yapmayanların hâlâ tek fay demesi ve her depremi buna yorması yanlış bir yönlendirme."

"ENERJİ BİRİKTİREN DÖRT FAY VAR"

Prof. Cenk Yaltırak, "Marmara Denizi'nin içinde 240 ile 500 yıl arası kırılmayan dört fay parçası bulunuyor. Bunlardan en riskli olanı ve kırılmasını öngördüğümüz fay hattı Osmangazi Köprüsü'nün olduğu yerden başlayıp, İmralı Adası kuzeyine uzanan 110 kilometrelik hat. Biz tarihsel olarak tüm katalogları bir araya getirerek, yıkıcı ve yıkıcı olmayan depremler şeklinde bir tasnif yaptık. Tarihsel süreçte İzmit Körfezi, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Gaziköy, Gelibolu, Şarköy hattı üzerinde kayıt altına alınan 38 depremin yıkımlara neden olduğu açık. Tarihsel veriler birkaç kaynaktan okumakla çözülebilecek bir iş değil. Yaptığımız modellemeye göre, İstanbul'da büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişen ve şu an enerji biriktiren dört ayrı fay parçası bulunuyor. Bu faylardan biri kırıldıktan sonra bir sonrakinin hemen kırılması veya yüz yıl beklemesi gibi bir mutlak bilgi söz konusu değil. Bu fayların ne kadar zaman aralığında kırılacaklarını bilmiyoruz" dedi.