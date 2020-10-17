Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2020 10:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2020 10:27
    ABONE OL

    : 'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, , Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda, 'nda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu.

    Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

    , Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında 'ta etkisiz hale getirilen 'lı terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.


    ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİ
    Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı: Şırnak Cudi Dağı'nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi