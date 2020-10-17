İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 1 silahlı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.





ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bölgede operasyonun sürdüğü ifade edilen açıklamada, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiği kaydedildi.