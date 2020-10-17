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    • 17.10.2020 10:31
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    ilerliyor! Şimdi de 1. motorize alayından 300 Ermeni askeri firar etti

    su, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor. Kardeş Azerbaycan, 'ın kritik noktalarını ele geçirdikçe Ermeni askerlerinin de firarları devam ediyor. Son olarak Ermenistan 1. motorize alayından yaklaşık 300 Ermeni askeri firar etti.

    AA
    Azerbaycan ilerliyor! Ermeni askerleri arkasına bile bakmıyor

    su, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan ordusunun güçlerinin farklı yönlerdeki savunma hatlarını kırmayı ve ilerlemeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan askerlerinin operasyonlarda bazı elverişli tepe ve mevzileri ele geçirdiği vurgulandı.

    İMHA EDİLEN ARAÇLAR
    Açıklamada, Ermenistan ordusuna ait 7 T-72 tank, 2 Grad füze sistemi, 8 D-30 ve 1 D-20 obüs, mühimmat taşıyan 10 aracın imha edildiği aktarıldı.

    300 ASKER FİRAR ETTİ
    Ermenistan ordusu 5. muhrip alayı 1. taburunun çok sayıda ölü ve yaralı bırakarak geri çekildiğine dikkat çekilen açıklamada, 1. motorize alayından yaklaşık 300 askerin mevzilerini bırakarak kaçtığı aktarıldı. Açıklamada, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu vurgulandı.

    TOP ATIŞINA TUTULDU
    Ermenistan ordusunun insani ateşkesi alenen ihlal ettiği altı çizilen açıklamada, sabah saatlerinden başlayarak Terter, Ağdam, Berde ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu kaydedildi.

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