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    • 16.10.2020 15:54
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    : son rakamı duyurdu! 'ya çok ağır darbe

    haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    MSB son rakamı duyurdu! PKK'ya çok ağır darbe

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE TEMİZLİK
    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 /YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." bilgisine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB son rakamı duyurdu! PKK'ya çok ağır darbe