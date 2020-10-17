Filyos Limanı nerede, hangi konumda? Filyos Limanı doğalgaz rezerv miktarı ne kadar?

FİLYOS LİMANI NEREDE?



Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde yer alıyor. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.

FİLYOS LİMANI DOĞALGAZ REZERV MİKTARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"