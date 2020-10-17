Filyos Limanı nerede, hangi konumda? Filyos Limanı doğalgaz rezerv miktarı ne kadar? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni müjde" açıklamasının ardından bu konu çok daha merak edildi ve gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Filyos Limanı'nın haritadaki konumu ile ilgili bilgileri de haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
FİLYOS LİMANI NEREDE?
Doğalgaz rezervinin karadaki üssü olan Filyos Limanı Karadeniz kıyısında yer alıyor. Filyos Limanı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yer alırken serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar nitelik olduğu biliniyor. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesinde yer alıyor. Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak.
FİLYOS LİMANI DOĞALGAZ REZERV MİKTARI NE KADAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz. Fatih sondaj gemimizin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin haberi milletimizi adeta sevince boğmuştu. Bu gemimizin halen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız"
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR!
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), karadaki çalışmalarını ise Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yapımı devam eden Filyos Limanı'ndan sürdürüyor. Yakıt ikmali ve çeşitli çalışmalar için limana üs kuran TPAO, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi de limanda hummalı çalışma devam ediyor.
TÜRKİYE ARTIK ÜRETİCİ GÜÇ OLACAK
Bulunan kaynakların sadece ülkeye para girişi veya dovizin elimizde kalması olarak değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli İktisat ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, " En önemlisi ülkemiz, enerji konusunda üretici bir güç olacaktır. Tabii ki karımız olacak, dışarıya belli bir miktar para ödemeyeceğiz. Ancak, dediğim gibi bu kaynakların bulunup işlenmesi ile enerji konusunda üretici bir güç olmamız hepsinden daha önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız kaynağın kullanılabileceği tarihi sembolik bir anlamı da olduğundan 2023 olarak verdi.