Fuat Uğur'un "AYM; toplantı saat 17.00'de, tweet 20.00'den sonra" başlıklı ifadeleri şöyle:

Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" yazan ve AYM binasını ışıklar içinde gösteren tweeti ile ilgili tartışmalar sürerken şunu yazmıştım:

"AYM'nin, Can Dündar'ın ihanetinin arkasındaki isim olan Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği hak ihlali kararı ise son iki gündür tartışma konusuydu. Çünkü yerel mahkeme yeniden milletvekili olmasının önünü tıkayan kararını kaldırmadı ve AYM'ye direnerek yeniden yargılama yapmayı reddetti. AYM bu satırların yazıldığı sırada yerel mahkemenin kararını görüşüyordu. AYM bu toplantı sonucunda nasıl bir karar alır ve açıklama yapar şu anda bilmiyorum. Ama şundan eminim. Eğer Engin Yıldırım pırtlayıp arıza vermeseydi, yani böylece kimi AYM üyelerinin niteliği hakkında açık fikir sahibi olmasaydık, çok daha sert ve muhalefetin üzerinde tepineceği bir açıklama yayınlanacaktı. Engin Yıldırım'ın sözünü ettiği de işte o açıklamanın hazırlandığı gecenin ışıklarıydı."

Bu yazdıklarımı iktidara yakın gazetelerin bazı yazarları (Bana atıfta bulunan Ahmet Kekeç dostum dışında) ve haber müdürleri sanki kendi edindikleri istihbaratmış gibi yazdılar verdiğim bilgiyi.

Ama bu konuda istihbaratı biraz daha derinleştirince farklı bir bilgiye daha ulaştım.





Yerel Mahkemenin direnme kararı üzerine sert bir açıklama hazırlamak için Anayasa Mahkemesi'nde toplantı yapılacağı o gün saat 17.00'de belli olmuştu. Engin Yıldırım ise bildiğiniz üzere saat 20.00'den sonra tweet atmıştı. Yani, AYM'nin hükûmeti yerden yere vuracak açıklamasının hazırlanmasından heyecanlara kapılmıştı ve içindeki troll'ü tutamayarak o paylaşımı yapmıştı.

Geçmişte de pek çok arızası bulunan, kız kardeşi FETÖ'den yargılanan, Süleyman Soylu ile bisiklet polemiğine giren bir isim Engin Yıldırım.

O gün mutluluktan kendinden taşarak o paylaşımı yapan Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" lafının ne anlama geldiğini çok iyi bilecek ehliyete sahip. Sonuçta Türkiye'ye hükmetmeye çalışan koskoca bir yüksek yargı organının üyesi kendisi.

"Karınızı aldatacağınıza ikinciyi alın" diyen bir GATA başhekim yardımcısı için kıyamet koptu, görevinden alındı. Adam tabiplikten bile çıkarılmaya çalışılıyor. Ama onun bu açıklamasının "tehlikesi", 15 Temmuz'u yaşamış bu ülke için "Işıklar yanıyor" mesajının tehlikesi yanında eğlenceli bir geyik malzemesi sayılır sadece.

Engin Yıldırım'a sesleniyorum:

Hükûmet sizi görevden alamaz. Ama siz orada oldukça AYM'nin alacağı her karar artık tartışmalı hâle gelecektir. Çünkü bu kuruma gölge düşürdünüz, AYM üyelerini de zan altında bıraktınız. Bu yüzden birazcık hukuka saygınız varsa istifa edin.

