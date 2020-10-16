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    • 16.10.2020 Gazete
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    Darbe imasına ses çıkarmayan muhalefet AYM üyesi Engin Yıldırım çark edince iyot gibi açığa çıktı!

    Muhalefet, darbe imasına ses çıkarmadı. Kaos çıkacağını sandı. Ancak o mesajı atan çark edince hepsi iyot gibi açığa çıktı.

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    Kırmızı ışık
    Muhalefet, darbe imasına ses çıkarmadı. Kaos çıkacağını sandı. Ancak o mesajı atan kişi çark edince hepsi iyot gibi açığa çıktı



    , haddini aştı. 'Işıklar yanıyor' diyerek darbe mesajı yolladı.




    Sert tepkiler üzerine ağız değiştirip geri adım attı.



    "Bizim de ışıklarımız yanıyor" diyerek destek atan muhalefet, kırmızı ışığa yakalandı. Altısı birden demokrasi sınavından yine çaktı.

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    Haberler Güncel Darbe imasına ses çıkarmayan muhalefet AYM üyesi Engin Yıldırım çark edince iyot gibi açığa çıktı!