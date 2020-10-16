Darbe imasına ses çıkarmayan muhalefet AYM üyesi Engin Yıldırım çark edince iyot gibi açığa çıktı!

Muhalefet, darbe imasına ses çıkarmadı. Kaos çıkacağını sandı. Ancak o mesajı atan kişi çark edince hepsi iyot gibi açığa çıktı
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, haddini aştı. 'Işıklar yanıyor' diyerek darbe mesajı yolladı.
Sert tepkiler üzerine ağız değiştirip geri adım attı.
"Bizim de ışıklarımız yanıyor" diyerek destek atan muhalefet, kırmızı ışığa yakalandı. Altısı birden demokrasi sınavından yine çaktı.
Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, haddini aştı. 'Işıklar yanıyor' diyerek darbe mesajı yolladı.
Sert tepkiler üzerine ağız değiştirip geri adım attı.
"Bizim de ışıklarımız yanıyor" diyerek destek atan muhalefet, kırmızı ışığa yakalandı. Altısı birden demokrasi sınavından yine çaktı.