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    • 17.10.2020 10:32
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    Son dakika: da yaralanan polis memuru şehit oldu

    Son dakika haberine göre, ’nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

    Sakarya'dan acı haber!

    'nın Erenler ilçesinde, sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı otomobilin takibi sırasında minibüse arkadan çarpan motosiklette yaralanan 2 polis memurundan Mehmet Tekcan (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

    , önceki gün akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus ekibi, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücüsü yoluna devam etti, polis ekibi de peşine düştü. Takip sırasında polis motosikleti, aynı yöne giden minibüse çarptı. Kazada polis memurları Mehmet Tekcan ve Özkan Aslan yaralandı.




    Kalbi duran Mehmet Tekcan, kaza yerine gelen bir polisin kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Yaralanan polis memurları, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden Mehmet Tekcan, bu sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu