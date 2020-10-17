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    • 17.10.2020 10:50
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    Son dakika: 'da polisin ikna çalışmaları sonucu 'lı bir terörist teslim olup, ailesine kavuştu

    Son dakika haberine göre, güvenlik güçlerinin, / terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. 'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu.

    DHA
    PKK'lı bir terörist daha teslim oldu!

    'da polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 'lı bir terörist teslim oldu.




    Güvenlik güçlerinin, PKK/ terör örgütü üyelerini geri getirme/ikna çalışmaları sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2014 yılında örgüte katılan H.B. isimli PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:




    "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüğünün çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak Irak'ın kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten H.B.'nin (2014 yılında katılım) ailesiyle irtibat kurularak, teslim olması sağlanmıştır. Emniyetteki işlemlerin ardından ailesiyle kavuşması sağlanan H.B., hakkında hazırlanan evraklarla adli makamlara sevk edildi."


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