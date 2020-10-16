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    • 16.10.2020 09:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın talimatıyla meslek odaları için düğmeye basıldı: Vesayet sistemi sona eriyor

    Son dakika haberine göre, çoklu baro sistemi düzenlemesinin benzeri bir çalışma Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odaları için de yapılacak. Başkan 'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda talşmatını verdiği çalışma için AK Partili kurmaylar çalışmalara başladı. Düzenleme sonrası bir ilde, birden fazla meslek odası kurulabilecek. Düzenleme ile barolarda olduğu gibi, meslek odalarında da vesayete son verilecek.

    Eda Işık
    Meslek odaları için düğmeye basıldı
    Başkan 'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda çok sert sözlerle eleştirdiği Türk Tabipler Birliği ve benzeri meslek odaları ile ilgili çalışmalar başladı. Erdoğan'ın terör sempatizanlarının bile göreve getirilebildiği meslek odaları ile ilgili hassasiyetinin ardından düğmeye basan AK Partili kurmaylar, çoklu baro sistemine benzer bir uygulamayı hayata geçirecek. Böylelikle meslek odalarındaki vesayet sona erecek.


    DÜZENLEMENİN ÇERÇEVESİ NETLEŞTİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün grup toplantısında terörle iç içe olan kişilerin yönetiminde yer aldığı Türk Tabipleri Birliği ile düzenleme yapılması gerektiğini açıklamasının ardından gözler yeni yapılacak düzenlemeye çevrildi. Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmayları çalışmaya başlarken, düzenlemenin çerçevesinin ne olacağı da netleşmeye başladı. Çalışma kapsamında 'çoklu baro' düzenlemesi emsal alınacak. 'nin çoklu baro kurulabileceğine ilişkin kararı da bu konudaki en önemli dayanak olacak.



    TTB'Yİ DE KAPSAYACAK
    Türk Tabipleri Birliği'nin yanı sıra diğer meslek odalarını kapsayacak şekilde düzenlemenin genişlemesi öngörülüyor. Düzenleme ile kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları belirlenen şartları taşımaları durumunda o şehirde birden fazla kurulabilecek. Burada odaların üye sayısı göz önüne alınacak. Çoklu odaların merkez teşkilatından temsil oranları da yapılacak çalışma ile düzenlenecek. Özellikle İstanbul, gibi üye sayısı fazla olan odaların delege sayısı yeniden yapılandırılacak. Kurulan odalar üye sayıları oranında meslek odasının merkez birliğinde temsil edecek. Bu odaların genel kurulunda belirlenen delegeler, meslek odasının merkez yönetiminin oluşturulmasında söz sahibi olacak.

    BÜTÇEDEN SONRA GELİYOR
    Mevcut odaların gerçekleştirmiş olduğu, meslekle ilgili işlemler de yeni kurulacak odalar tarafından yürütülebilecek. AK Parti'nin düzenlemeyi aralık ayının sonuna kadar sürecek olan bütçe maratonundan sonra Meclis'e sunması bekleniyor.

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