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    • 16.10.2020 09:50
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    kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz kaç yaşında?

    kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına yeni atama geldi. Resmi Gazete'nin yayımlanan karara göre, İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Bu gelişmenin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz kaç yaşında?

    Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına yeni bir atama yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz getirildi. Peki, Hasan Yılmaz kimdir?

    HASAN YILMAZ KİMDİR?

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı.

    Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımsısı Hasan Yılmaz Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Hasan Yılmaz aynı zamanda HSK Birinci Daire Üyesi olarak da görev yapacak.

    Hasan Yılmaz hakkında detaylı bir bilgi bulunmuyor.
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    Haberler Güncel Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz kaç yaşında?