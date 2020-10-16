Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına atanan Hasan Yılmaz kaç yaşında?

Hasan Yılmaz kimdir? Adalet Bakan Yardımcılığına yeni bir atama yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı. Öner'in yerine İstanbul Başsavcı Yardımcısı Hasan Yılmaz getirildi. Peki, Hasan Yılmaz kimdir?

HASAN YILMAZ KİMDİR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı.