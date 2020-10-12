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    • 12.10.2020 15:57
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    Son dakika: 'den Rusya'ya uyarısı: İşgal ettiği topraklardan çıkarılmalı

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. 'den yapılan açıklamada "’ın ’a saldırısı, ve ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi. Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.

    Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

    'den yapılan açıklamada "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.



    RUSYA'YA NET MESAJ
    Akar, Şoygu'ya, sivil yerleşim yerlerine saldıran 'ın buna son vermesi ve işgal ettiği topraklardan çıkarılması gerektiğini aktardı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Rusya'ya Ermenistan uyarısı: İşgal ettiği topraklardan çıkarılmalı