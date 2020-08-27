Sosyetik işadamı daha sonra sekreteriyle turizmci arkadaşı Mehmet Gökkaya'yı ziyaret etti. Gökkaya ile uzun süre sohbet edip yatı için halı satın alan Koç, ardından arkadaşlarıyla birlikte Nazenin 5'e geçti. Koç, akşama doğru ise Kaş yönüne doğru yatıyla yoluna devam etti.