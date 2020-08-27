Nazenin 5 adlı yatıyla mavi turu çıkan Rahmi Koç, önceki gün rotayı Antalya Kekova'ya kırdı. Koç, yattaki iki günlük keyfinin ardından Kaleköy'ün tepesinde bulunan evine geçti.
Sosyetik işadamı daha sonra sekreteriyle turizmci arkadaşı Mehmet Gökkaya'yı ziyaret etti. Gökkaya ile uzun süre sohbet edip yatı için halı satın alan Koç, ardından arkadaşlarıyla birlikte Nazenin 5'e geçti. Koç, akşama doğru ise Kaş yönüne doğru yatıyla yoluna devam etti.
PARASINI PEŞİN VERDİ
Rahmi Koç'un tercih ettiği 'Döşemealtı halısı', Döşemealtı kasabasının bir köyünde tamamen kök boya ve yapağı iple dokunan yöresel motiflere sahip bir halı türü...