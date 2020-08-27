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    • Saklambaç
    • 27.08.2020 Gazete
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    Pahalı zevk! Rahmi Koç ı için 4 bin TL’ye halı aldı

    Nazenin 5 adlı ıyla mavi turu çıkan Rahmi Koç, önceki gün rotayı 'ya kırdı. Rahmi Koç, önceki gün teknesiyle Kekova’ya gitti. Evinin de olduğu ’de 4 bin TL’ye ‘Döşemealtı halısı’ satın aldı

    Pahalı zevk!

    Nazenin 5 adlı yatıyla mavi turu çıkan Rahmi Koç, önceki gün rotayı Antalya Kekova'ya kırdı. Koç, yattaki iki günlük keyfinin ardından Kaleköy'ün tepesinde bulunan evine geçti.

    Sosyetik işadamı daha sonra sekreteriyle turizmci arkadaşı Mehmet Gökkaya'yı ziyaret etti. Gökkaya ile uzun süre sohbet edip yatı için halı satın alan Koç, ardından arkadaşlarıyla birlikte Nazenin 5'e geçti. Koç, akşama doğru ise Kaş yönüne doğru yatıyla yoluna devam etti.

    PARASINI PEŞİN VERDİ


    Rahmi Koç'un tercih ettiği 'Döşemealtı halısı', Döşemealtı kasabasının bir köyünde tamamen kök boya ve yapağı iple dokunan yöresel motiflere sahip bir halı türü...
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