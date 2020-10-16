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    • 16.10.2020 23:59
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    ajanını suçüstü yakaladı!

    , adına 'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajan yakaladı. Yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiği, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE istihbarat servisiyle bağlantısını kabul ettiği öğrenildi.

    Emir Somer
    MİT'ten BAE ajanına suçüstü

    , adına 'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajan yakaladı.

    Üst düzey bir Türk güvenlik yetkilisi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladığını söyledi.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ
    Yakalanan kişinin suçunu itiraf ettiği, Türk makamlarına birçok belge teslim ederek BAE istihbarat servisiyle bağlantısını kabul ettiği öğrenildi. Ajanın, Türkiye'ye başka bir Arap ülkesinin pasaportuyla geldiği ve uzun yıllar boyunca Arap muhalif gazeteci ağlarına sızdığı belirtildi.

    Açıklama yapan yetkili ayrıca yakalanan kişiyi BAE servisi adına yöneten birden çok görevlinin de ismen deşifre edildiğini kaydetti.

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    Haberler Güncel MİT BAE ajanını suçüstü yakaladı!