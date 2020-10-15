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    • 16.10.2020 02:24
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    Son dakika: Başkan 'ın imzaladı: Atama kararları 'de yayımlandı

    , ile Sanayi ve ilişkin atama kararları Başkan 'ın imzasıyla 'de yer aldı.

    AA
    Atama kararları Resmi Gazete'de

    , ile Sanayi ve ilişkin atama kararları 'de yer aldı.

    Başkan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

    Sağlık Bakanlığı " ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

    Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı