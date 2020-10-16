SÖZCÜ, 16 Ekim 2015: "YAYIN YASAĞI" Dersiniz ki, bu ulusalcılar hiçbir şey yazamıyorlar. Yıllardır ağlıyorsunuz, "yazamıyoruz" diye.. Devlete iftira bile attınız, "IŞİD'e silah veriyor" dediniz, ama yalan çıktı, utanmadınız.. Bu kadar yalancısınız, bu kadar müfterisiniz.. listelediğiniz her olayın arkasında, ya PKTK var, ya FETÖ. Bakın şu listeye.. Ya PKK'nın "Ben ne kadar güçlüyüm" demek için istismar edeceği cinayetler, ya da FETÖ'nün kumpasları. Bugün de söylesenize, şu olay var, yazamıyoruz, yayın yasağı var" diye. Bir tane gösterin, bir tane.. Gösteremizsiniz. çünkü PKK da bitirilme noktasına geldi, FETÖ de. Eylem yapamıyorlar ki, propaganda da yapabilsinler. Eylem yapamayınca, "birin bin gösterileceği" propaganda malzemesi olmayınca, hali ile yayın yasağı da konulmuyor!