KRİZ MEDYASI MİLLİ EKONOMİDEN RAHATSIZ!

Ebetteki bunu da Türkiye'de körüklemeye çalışan bir kriz medyası var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini ve Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi CHP yandaşı kriz medyasının ekonomiyi karalamaya yönelik yaptığı algı operasyonunu değerlendirdi.

Erdem, "Dert şu; bu ülke niye şu pandemi (koronavirüs) döneminde çökmedi. Niye tebriklerini aldı; hem sağlık alanında hem ekonomik alanında… İş siyaset ve seçim meselesi olunca vatandaşı bu yolla körüklemek istiyorlar" dedi.