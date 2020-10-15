Türkiye'nin ekonomide yaptığı millileşme hamleleri Türkiye düşmanlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Türkiye ne zaman dışa dönük hamleler yapsa, ekonomik ve stratejik adımlar atsa karşısında kriz söylemleri ile toplumda algı yaratmaya çalışan güruhu buluyor.
KRİZ MEDYASI MİLLİ EKONOMİDEN RAHATSIZ!
Ebetteki bunu da Türkiye'de körüklemeye çalışan bir kriz medyası var. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ekonomi gündemini ve Sözcü, Cumhuriyet, Birgün gibi CHP yandaşı kriz medyasının ekonomiyi karalamaya yönelik yaptığı algı operasyonunu değerlendirdi.
Erdem, "Dert şu; bu ülke niye şu pandemi (koronavirüs) döneminde çökmedi. Niye tebriklerini aldı; hem sağlık alanında hem ekonomik alanında… İş siyaset ve seçim meselesi olunca vatandaşı bu yolla körüklemek istiyorlar" dedi.
"Aynı anda atılan olumsuz manşetlerin arkasında ne var?" sorusuna da yanıt veren Faruk Erdem, 3 ana başlıkta olayı sıraladı ve konunun ticari, istihbari ve siyasi yönünün olduğunu belirtti.
"BİRİLERİ CEPLERİNİ DOLDURAMIYORLAR ARTIK"
Faruk Erdem, "Ticari kaygılar var; birileri ceplerini dolduramıyorlar artık. O hortumlar kesildi. Yani Londra'dan bu ülkenin parasına saldıramıyorlar. Ülkenin kurumları o tedbirleri alıyor. Siyasi kaygılar var adamlar ne yapsın seçimle bir türlü iktidara gelemiyorlar. O zaman ekonomiden başka şeylerden medet umuyorlar. (AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımı) "Işıklar yanıyor" meselesi belki de bu! Yani dolayısıyla istihbari konu var. O da benim konum değil ama söylemiş olayım" ifadelerini kullandı.