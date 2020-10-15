NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 15 Ocak tarihindeki Silahlı Kuvvetleri Rus menşei S-400 sistemlerinin göreve hazır hale getirilmesine dair çalışmalarını sürdürülürdüğünü ifade etmişti.. Türkiye ve Rusya Eylül 2017 tarihinde 2.5 milyar dolar tutarında S-400 tedarik anlaşması imzalamıştı. İlk parti teslimatları Haziran 2019 tarihinde havadan nakliyat yoluyla gerçekleştirilmişti.

S-400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400, savaş uçakları, radar tespit ve kontrol uçakları, keşif uçakları, stratejik ve taktik uçaklar, taktik, operasyonel-taktik balistik füzeler, orta menzilli balistik füzeler, hipersonik hedefler ve diğer gelişmiş hava saldırısı araçlarını imha etmek üzere tasarlandı.