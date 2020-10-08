Türkiye'nin hava savunma sistemi için Rusya'dan aldığı S-400'ler ülkemize gelmeye başladığı andan itibaren özellikle ABD'de senatörlerin tepkisini çekmişti. Türkiye'yi her defasında Başkan Trump'a şikayet eden senatörler yine rahat durmadı. S-400 füzelerinin geçtiğimiz gün test için Sinop'a gitmesinin ardından ABD'li senatörler bir kez daha kudurdu.
WASHINGTON YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup yazan Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen Washington'un Türkiye'nin S-400 alımı konusunda daha kararlı bir duruş ortaya koyamamasının, Ankara'yı "cesaretlendirdiği" görüşünü dile getirdiler.
ABD'nin Türkiye'ye bugüne kadar, Rusya'dan savunma ekipmanı alan ülkeleri cezalandırmayı öngören Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımlar getirmediğine dikkati çeken senatörler, radarların aktive edildiğini iddia eden haberlerin, "Türkiye'nin izlediği yoldan geri dönme ve bu sistemi elden çıkarma niyetinin olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.
"ERDOĞAN CESARETLENDİ"
Mektupta, "Buna ilaveten, Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmada yavaş hareket etmesi, hiç kuşkusuz Başkan (Recep Tayyip) Erdoğan'ı cesaretlendirdi. Türkiye'nin S-400 sistemini Amerikan F-16'larını tespit etmek için aktive ettiği haberleri, bizim Rusya'nın hassas verilere erişim kabiliyetine dair ciddi kaygılarımızın altını çiziyor" denildi.
TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI
"Bu bilgiler ışığında, yasaların gerektirdiği şekilde sizi bir kez daha Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çağırıyoruz" ifadesini kullanan iki senatör mektupta ayrıca, "Türkiye, NATO'nun taktiksel veri bağlantısı Link 16'yı S-400 sistemine entegre etti mi? Eğer öyleyse, bu entegrasyon Rusya'ya NATO müttefikleri üzerinde bilgi toplama imkanı sağlayacak mı?" diye sordu. Senatörler Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bu sorulara 14 Ekim'e kadar cevap vermesini istedi.