TÜRKİYE'YE YAPTIRIM ÇAĞRISI

"Bu bilgiler ışığında, yasaların gerektirdiği şekilde sizi bir kez daha Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaya çağırıyoruz" ifadesini kullanan iki senatör mektupta ayrıca, "Türkiye, NATO'nun taktiksel veri bağlantısı Link 16'yı S-400 sistemine entegre etti mi? Eğer öyleyse, bu entegrasyon Rusya'ya NATO müttefikleri üzerinde bilgi toplama imkanı sağlayacak mı?" diye sordu. Senatörler Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan bu sorulara 14 Ekim'e kadar cevap vermesini istedi.