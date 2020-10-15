Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRISI

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir mezarlığa defin işlemi sırasında bombalı saldırıda bulundu. Mezarlık ziyaretindeyken bombaların hedefinde kalan 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla tedavi edilmek üzere Berde Rayon Hastanesi'ne kaldırıldı.