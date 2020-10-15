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    Son dakika haberi... , ile görüştü. Görüşmede, 'ın ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

    AA

    Son dakika haberi... , ile görüştü.

    Görüşmede, , 'ın ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak 'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

    ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRISI
    Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir mezarlığa defin işlemi sırasında bombalı saldırıda bulundu. Mezarlık ziyaretindeyken bombaların hedefinde kalan 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla tedavi edilmek üzere Berde Rayon Hastanesi'ne kaldırıldı.

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