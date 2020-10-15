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    • 15.10.2020 15:53
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    'den "güvenmiyorum" açıklaması: "Genel Merkezi kastettim"

    Son dakika haberi... eski Milletvekili , 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözleriyle partiyi karıştırmıştı. İnce, bugün yaptığı açıklamada ''Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir, genel merkezlerdekilerdir'' diyerek parti yönetimini işaret etti.

    Muharrem İnce'den güvenmiyorum açıklaması
    'li , 'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında 'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ileri sürdü.



    İnce, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" dedi.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce'den "güvenmiyorum" açıklaması: "Genel Merkezi kastettim"