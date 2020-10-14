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    • 14.10.2020 15:14
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    'den 'yi karıştıracak açıklama: Güvenmiyorum

    'da vatandaşlarla buluşan eski vekili , ziyaretini CHP il yönetimine haber vermemesine ilişkin sorulan soruya "Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde cevap verdi.

    Muharrem İnce'den CHP'yi karıştıracak açıklama!

    Eski Cumhuriyet Halk Partisi vekili , başlatmış olduğu 'Memleket Hareketi' programı kapsamında 'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Esnaf ve şehir sakinleriyle ayak üstü sohbet eden İnce'nin, burada bir vatandaşla girdiği ikili diyalog dikkat çekti.

    'Arkadaşlarıma zarar verirler'

    Ziyaretinin habersiz olmasına ilişkin bir soruya cevap veren İnce, "Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler" şeklinde konuştu.

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