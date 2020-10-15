Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2020 15:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 15:40
    ABONE OL

    ? ?

    Bazı kelimelerin anlamlarının yanı sıra nasıl yazıldığı da arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Günlük hayatta konuşurken ve yazarken çok kullanılan kelimelerden biri olan “yinede” oluyor. Peki Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre yazılışı nasıldır? ? Özellikle basılı yayında yazım hatası yapmamak için doğru bilginin hangisi olduğunu haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Yinede TDK'ya göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

    En çok rastladığımız kelimelerden biri olan "yine de" nin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yazım hatalarının yaşanmaması için kullanılan kelimelerinin anlamlarının ve yazılışlarının bilinmesi önem taşıyor. Peki yinede Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    YİNEDE NASIL YAZILIR?

    Yinede (Yanlış kullanım)
    Yine de ✓ (Doğru kullanım)

    Türk Dil Kurumu'na göre Yine kelimesinin anlamı:
    (yi'ne)
    1. zarf Yeniden, bir daha, tekrar, gene:
    "Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü." – Ahmet Kabaklı

    2. zarf Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.

    3. zarf Buna rağmen, bununla birlikte:
    "Kocası için saçını süpürge etti yine de yaranamadı." – İsmail Hakkı Baltacıoğlu

    Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
    "Ona bunu söyleme dedim, yine de söyledi"
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Yinede TDK'ya göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?