Yinede TDK'ya göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

YİNEDE NASIL YAZILIR?

Yinede (Yanlış kullanım)

Yine de ✓ (Doğru kullanım)

Türk Dil Kurumu'na göre Yine kelimesinin anlamı:

(yi'ne)

1. zarf Yeniden, bir daha, tekrar, gene:

"Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü." – Ahmet Kabaklı

2. zarf Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.

3. zarf Buna rağmen, bununla birlikte:

"Kocası için saçını süpürge etti yine de yaranamadı." – İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Cümle içinde örnek doğru kullanımı:

"Ona bunu söyleme dedim, yine de söyledi"