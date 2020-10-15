Yinede TDK'ya göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

En çok rastladığımız kelimelerden biri olan "yine de" nin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Yazım hatalarının yaşanmaması için kullanılan kelimelerinin anlamlarının ve yazılışlarının bilinmesi önem taşıyor. Peki yinede Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre nasıl yazılır? Yinede bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
YİNEDE NASIL YAZILIR?
Yinede (Yanlış kullanım)
Yine de ✓ (Doğru kullanım)
Türk Dil Kurumu'na göre Yine kelimesinin anlamı:
(yi'ne)
1. zarf Yeniden, bir daha, tekrar, gene:
"Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü." – Ahmet Kabaklı
2. zarf Öyle de olsa, öyle olmasına karşılık.
3. zarf Buna rağmen, bununla birlikte:
"Kocası için saçını süpürge etti yine de yaranamadı." – İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Cümle içinde örnek doğru kullanımı:
"Ona bunu söyleme dedim, yine de söyledi"