Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.10.2020 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.10.2020 16:01
    ABONE OL

    den zehirlendi, hastanede beyin ölümü gerçekleşti

    'in Foça ilçesinde, içtikten sonra fenalaşan 'ün tedavi altına alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti.

    DHA
    Haberler Güncel Sahte içkiden zehirlendi, hastanede beyin ölümü gerçekleşti