AYM DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMADI!

Yıldırım'ın tehdidi sonrası açıklama yayınlayan AYM, paylaşım için "Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz" ifadelerini kullandı.

Ancak özellikle son dönemde verdiği skandal kararlar ile adeta vatan hainlerinin sığınağı, terör örgütlerinin ise kalkanı haline gelen AYM'nin yaptığı açıklama kamuoyu tarafından samimi bulunmadı. Engin Yıldırım için disiplin soruşturması başlatılmaması da tepkilere sebep oldu.