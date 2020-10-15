Tetikçi medyalarından bir tanesinin manşeti 'AKP'den Kenter Tiyatrosu engel' AK Parti meclis grubunda ya da AK Parti meclis grubunun herhangi bir yetkilisinden Yıldız Kenter Tiyatrosu ile ilgili herhangi bir olumsuz beyan, herhangi bir açıklama duydunuz mu? Bana ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili konuyu açtığında 'Hay hay! Tabii ki yardımcı oluruz' demiştim. Durum böyleyken sadece bu meclise getirilen şeylerin öncesinde bir algı üretmek ve algı yürütmek üzere bir organizasyon yapılıyor. Hani Alman bir bilim adamının çok güzel bir laf var 'algı bazen çoğunlukla yalandır' ve ben hassaten Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki arkadaşlarıma şu tavsiyede bulunmak istiyorum. Siz bu mecliste netice mi almak istiyorsunuz? İş mi yapmak istiyorsunuz? Algı mı yönetmek istiyorsunuz? Eğer iş yapmak istiyorsanız ve gerçekten Kenter tiyatrosunu Büyükşehir bünyesine katıp İstanbul'un kültür ve sanatına katkı sunmak istiyorsanız bir ortak zeminde karar çıkmasına katkı sunmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

'İŞTEN ÇOK LAF ÖNEMLİ HALE GELMİŞ'

Tetikçi medyaya sesleniyorum diyen Göksu, "Ama gördüğüm kadarıyla hani çok meşhur bir slogan vardır; laf mı? İş mi? laf daha çok önemli hale gelmiş. Buradan tetikçi medyaya sesleniyorum bugün manşetini nasıl atacaksın bilmiyorum ama şunu herkes bilsin ki İstanbul Büyükşehir'de AK Parti'nin geleneksel belediyecilik ilkesi olmadan önce kaç tane kültür salonu vardı? Kaç tane sanat salonu vardı? Bugün kaç tane var. Biz gelmeden önce, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldık bu belediyeyi, kaç tane koltuk vardı?