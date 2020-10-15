Evine aldığı kadını takip edip iki adamı öldürdü!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Dean Webber, evinde otururken bir anda tanımadığı bir kadın panik içinde kapıyı çalmaya başladı ve kendisini 'çok kötü insanların' takip ettiğini söyledi.

Kadının erkek arkadaşı Tom Davy (27) ve arkadaşı Corey Christensen (37) de bir süre sonra Webber'ın kapısına dayandı.

Daha sonra evdeki bir cam kapıyı kırarak içeri giren adamların Webber'ın boğazını sıktığı iddia edildi.

Eylül 2018'de yaşanan korkunç olayda hem Davy hem Christensen bıçaklandı. Webber panik halinde acil servisleri arayarak her yerine kan içinde olduğunu söyledi.

Olayla ilgili ses kayıtları ise yeni yayınlandı. Webber'ın operatöre "Acil polise ihtiyacım var. Evime zorla giren birisini bıçakladım. Her yer kan içinde. Sanırım onu öldürdüm. Hayatım için endişelendim. Sanırım diğer ikisi beni öldürecek" dediği duyuluyor.

Webber'in nefsi müdafaada bulunduğuna karar verildiği için hakkında soruşturma açılmadı.