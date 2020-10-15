İçişleri Bakanlığı Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat(jöh), polis özel harekat (pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Bölücü teröre örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Şırnak-Siirt-Van-Hakkari illerinde "YILDIRIM-13 BESTLER DERELER" Operasyonu başlatılmıştır.