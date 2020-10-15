Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları erişime açıldı. KPSS-2020/12 personel alımı sonuçları sorgulama sayfası arama motorlarında sorgulanıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-7 Ekim'de tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı sonuçları!
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-7 Ekim'de tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS-2020/12 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL VERİLER
Bakanlık bünyesinde yapılan alıma ilişkin ssayısal bilgiler şöyle: Ön lisans türünden 460 aday tercih yaptı ve 10 kişi yerleşti, lisans türünde 5 bin 873 kişi tercih yaparak 40 kişi yerleşti. Böylece toplamda 50 kişilik kontenjan tamamlandı.