ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2-7 Ekim'de tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KPSS-2020/12 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL VERİLER

Bakanlık bünyesinde yapılan alıma ilişkin ssayısal bilgiler şöyle: Ön lisans türünden 460 aday tercih yaptı ve 10 kişi yerleşti, lisans türünde 5 bin 873 kişi tercih yaparak 40 kişi yerleşti. Böylece toplamda 50 kişilik kontenjan tamamlandı.