İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 13 Ekim'de verdiği kararın hemen ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel başta olmak üzere parti yöneticileri bu mahkemeyi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, 13 Ekim'de mahkeme kararının hemen ardından Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterirken Özel, mahkeme heyetini hakaret içeren ifadelerle eleştirdi. Özel doğrudan mahkeme başkanı hakkında ağır ifadeler de kullandı. Genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi de basın açıklaması yaparak, hoşlarına gitmeyen karar için mahkeme heyetine tepki gösterdi. CHP'nin yayın organı Halk TV de mahkeme başkanını hedef alan yayınlar yaptı.

TROLLER DEVREYE GİRDİ



CHP yöneticilerinin mahkemeyi hedef alan açıklamalarının ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Eski Milletvekili Feyzi İşbaşaran, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan gibi isimler de mahkeme başkanını isim vererek, saldıranlar arasında yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay ve bazı HDP'liler de linçe katıldı. Terör örgütlerine ait hesapların katıldığı linç kampanyası birçok sahte, trol hesaplar üzerinden büyütüldü. Özellikle mahkeme başkanının hedef alındığı paylaşımlarda, hakimlere açık açık tehditler savruldu.

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