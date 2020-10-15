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    • 16.10.2020 01:25
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    Son dakika: ve 'de kabul edildi

    Son dakika haberi... ve ile Bazı Yapılması , kabul edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TBMM'de kabul edildi