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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 14:32

'in bir yalan haberi daha böyle deşifre oldu!

medyasında yer alan asılsız ve maksatlı şekilde yapılan habere ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Böylece 'in bir yalanı daha deşifre olmuş oldu...

Cumhuriyet'in bir yalanı daha deşifre oldu

, ve 'ya yönelik destek haberleriyle bilinen gazetesinde yer alan, "Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli" diye soruyor" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Büyükçekmece'de polis olduğunu söyleyen kişiler muhtarlara kim nereli diye soruyor' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



İŞTE CUMHURİYET'İN YALAN HABERİ...


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