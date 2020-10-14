Esra Erol tablet kampanyası başvuru nasıl yapılır? Esra Erol tablet kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birçok devlet kurumu tarafından başlatılan tablet kampanyasına Esra Erol da destek verdi. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında eğitime ücretsiz tablet kampanyası başlatıldı. Peki, Esra Erol tablet kampanyası başvuru nasıl yapılır?
ESRA EROL TABLET KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek diyerek yardım istedi."
Ücretsiz tablet kampanyası yayına katılan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın ESRA yazıp 2868'e SMS atmasıyla başladı. Ercan Tan, "Toplanan yardımla tabletleri satın alıp, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği okul listelerine dağıtımını yapacağız. Bu kampanyayla binlerce çocuğun hayalini gerçekleştirebiliriz" dedi. Esra Erol'un çağrısına kulak veren izleyicileri ise sms yağmuruna başladı, çok kısa bir süre içinde yaklaşık 100 Bin TL toplandı." dedi.
Esra Erol'un 13 Ekim Salı tarihinde yayınlanan programda başlatılan kampanyada toplanan yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine tablet, kırtasiye gibi destekler ulaştırılacak.