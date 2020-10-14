Esra Erol tablet kampanyası başvuru nasıl yapılır? Esra Erol tablet kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Birçok devlet kurumu tarafından başlatılan tablet kampanyasına Esra Erol da destek verdi. ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da programında eğitime ücretsiz tablet kampanyası başlatıldı. Peki, Esra Erol tablet kampanyası başvuru nasıl yapılır?

ESRA EROL TABLET KAMPANYASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Covid-19 virüsü nedeniyle uzaktan eğitim alacak ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletinin olmaması ve eğitimden geri kalmaması adına başlatılan "Uzaktan Eğitime Yakın Destek" kampanyası için izleyicilerinden "Sizlerden istediğim tek şey ESRA yazıp 2868'e 10 TL'lik SMS atmanız. Sizlerin desteği oldukça her ev bir okula dönüşecek diyerek yardım istedi."