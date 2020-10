Üniversitenin Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanıl Kocagöz ve Tıp Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Can, "MyMagiCon" ismi verilen yöntemle Kovid-19'u tespit ediyor. Dünyada ilk ve tek olan bu yeni yöntem, PCR testi olarak bilinen Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PZT) ve antijen testlerinin duyarlılığını artırarak test sonuçlarının doğruluk oranını yükseltiyor. Prof. Dr. Kocagöz, Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın destekçisi "Foundation for Innovative New Diognostics" (www.finddx.org) vakfından aldıkları proje desteği ile tüberküloz tanısını kolaylaştırmak amacıyla 1.5 yıldan bu yana üzerinde çalıştıkları yöntemi, Kovid-19 virüsü tanısına uyarladıklarını belirtti. Yöntem sayesinde antijen testlerinin hızlı ve doğru sonuç vermesinin olanaklı hale geldiğini belirten Prof. Dr. Kocagöz, "Yöntemimiz; havaalanlarında, hastanelerin acil servislerinde ya da filyasyon ekiplerinin evlerde tanı alma işlerini kolaylaştıracak. Antijen testlerinin duyarlılığını artırdığı için kişinin enfekte olup olmadığını yarım saat içinde daha doğru bir şekilde tespit etmek olanaklı hale gelecek. Testlerin kısa zamanda daha doğru şekilde sonuç vermesi, hasta olan kişilerde izolasyon tedbiri alınabilmesini sağlayacak. Böylece salgının kontrolü açısından önemli bir kazanım da sağlayacak" dedi.